О т Барселона официално потвърдиха, че в предстоящото Ел Класико срещу Реал Мадрид на 26 октомври ще заменят на фланелките си логото на основния си спонсор “Спотифай” с това на най-новия албум на Ед Шийрън, а именно Play.

По този начин каталунците продължават практиката си от последните години именно в сблъсъците си със своя голям враг да рекламират някои от най-известните музикални изпълнители. Така преди популярния английски певец тази възможност имаха Травис Скот, Колдплей, Карол Джи, Ролинг Стоунс, Росалия и Дрейк. Ед Шийрън обаче вече има опит в това отношение, тъй като любимият му Ипсуич, в който има акции, в продължение на четири сезона носеше логото на турнето му, от което беше част и София миналата година.

Звездата на Барса Роберт Левандовски приветства въпросната инициатива на клуба. “Песните на Ед от дълго време са част от плейлиста в нашата съблекалня, така че да видим неговият албум на нашата фланелка за Ел Класико е наистина специално. Музиката и футболът обединяват футбола по силни начини, като съм горд да представлявам тази връзка на терена”, заяви той пред клубния сайт. Самият певец също изрази задоволството си от това сътрудничество. “Да видя моят нов албум Play на фланелката на Барса е един от моментите, за които трудно мога да повярвам. През целия ми живот съм обичал футбола, така че да пренеса музиката на толкова емблематична сцена и да я споделя с феновете навсякъде означава много за мен”, коментира Ед Шийрън.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX