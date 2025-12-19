Лудогорец може и да заема 23-ата позиция в основната фаза на Лига Европа, но много от играчите на шампионите ще зимуват на много престижни места в най-различните класации на турнира. Както е известно на всички, Петър Станич е голмайстор на Лига Европа към днешна дата с 6 попадения. Зад него са играчи като Игор Жезус от Нотингам Форест, Керем Актюроглу (Фенербахче), Барнабаш Варга (Ференцварош), Карол Свидерски (Панатинайкос), Игамане (Лил), Андерсон Талиска (Фенербахче), Корентен Толисо (Лион) по 4. Станич обаче заема и други престижни места. Той има 29 опита за центриране, като е седми по този показател. Първи е капитанът на Рейджърс Джеймс Таверниер (56). Станич обаче е трети при точните центрирания – 11 от 29, докато играчът на следващия съперник в ЛЕ – Таверниер, има 16 точни от 56.
