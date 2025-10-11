И талия победи с 3:1 Естония като гост в мач от група I на световните квалификации и запази надежда, че може да стигне до първото място в групата.

Италия поведе още в петата минута. Мойс Кийн финтира играч на домакините и се разписа със силен удар. Нападателят бележи в 4-и пореден мач за Италия. Малко след това Кийн трябваше да бъде сменен заради контузия.

Матео Ретеги и Рикардо Калафиори пропуснаха добри възможности. В 30-ата минута Ретеги си изпроси дузпа, а след това сам се нае да я изпълни, но вратарят на Естония Карл Хайн отрази удара му от бялата точка. В 38-ата минута Ретеги все пак се разписа за Италия и се реваншира за изпуснатата дузпа.

След почивката гостите контролираха мача и пропуснаха още няколко шанса. В 74-ата минута Пио Еспозито вкара третия гол за Италия. Рауно Сапинен върна един гол за Естония две минути по-късно.

Италия е на второ място в групата с 12 точки, с 6 по-малко от лидера Норвегия, но и с мач по-малко.