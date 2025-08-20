К арабах направи голяма крачка към класиране за основната фаза на Шампионската лига. Той спечели с 3:1 първия мач срещу екзекутора на Лудогорец - Ференцварош, като стори това на стадион "Групама Арена" в Будапеща. Домакините поведоха чрез Барнабаш Варга в 29-ата минута, но през втората част гостите направиха обрат с голове на Марко Янкович в 50-ата, Кевин Медина в 67-ата и Муса Курбанлъ в 85-ата минута.

Ференцварош поведе в резултата в 29-ата минута. Барнабаш Варга получи топката от Чербайлс Макрецкис на границата на наказателното поле и моментално стреля към вратата, вкарвайки красив гол за 1:0. Карабах обаче възстанови равенството в 50-ата минута. Марко Янкович се разписа с далечен удар по земя от над 25 метра. В 67-ата минута гостите направиха и пълен обрат. При центриране от корнер Кевин Медина бе оставен да получи на далечната греда, овладя и стреля във вратата. В 85-ата минута азерите добавиха и трети гол на сметката си. Куса Курбанлъ получи пас в коридор, освободи си пространство и отбеляза за крайното 1:3.

По този начин Карабах си тръгна повече от доволен от Будапеща и вече е с единия крак в следващия кръг на надпреварата. Ференцварош пък ще има нелеката задача да търси обрат в Азербайджан след седмица.

