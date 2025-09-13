Б ългарският национал Фабиан Нюрнбергер записа почти цял мач при драматичната победа на неговия Дармщат с 2:1 над гостуващия Айнтрахт (Брауншвайг) в среща от петия кръг на Втора Бундеслига.

Левият бек стартира като титуляр, но се контузи малко преди края на мача и така беше принудително заменен от Фабиан Холанд в добавеното време на срещата. Тя обаче се оказа с благоприятен резултат за неговия тим, въпреки че гостите поведоха в 21-вата минута чрез гол на Мехмет Айдън. „Лилиите“ съумяха да изравнят в 62-рата минута чрез Исаак Лидберг. Двубоят вървеше към реми, но в 85-ата минута капитанът на Брауншвайг Свен Кьолер си изкара директен червен картон за фал именно срещу нападателя като последен в отбраната. От последвалия пряк свободен удар пък резервата Матей Маглика реализира победния гол за домакините.

