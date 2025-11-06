Л удогорец допусна поредна загуба в Европа. "Орлите" паднаха с 1:3 при визитата си на Ференцварош в четвъртия си мач от основната фаза на Лига Европа.

Това бе трета поредна загуба в Лига Европа. По този начин българският шампион продължава да изпитва много големи трудности, когато играе срещу унгарския си съперник. Лудогорец допусна втора поредна загуба от Ференцварош в Будапеща през 2025 година.

Ференцварош поведе в резултата в 31-ата минута. Чебрайлс Макрецкис центрира в наказателното поле на Лудогорец, където Юсуф Бамиделе свали топката с глава към Габи Каниховски, който беше оставен непокрит в наказателното поле на разградчани и отблизо не остави никакви шансове на Серджио Падт, вкарвайки топката под напречната греда. Юсуф Бамиделе вкара втори гол във вратата на Лудогорец в 43-ата минута, но след намесата на ВАР попадението правилно не беше зачетено заради засада на нападателя на унгарския отбор при подаването към него. Юсуф получи дълъг извеждащ пас, след което надигра Оливие Вердон и вкара топката във вратата на Падт, но при подаването към него Бамиделе беше в положение на засада.

Ференцварош все пак поведе с 2:0 в 53-ата минута. Педро Нареси допусна много груба грешка. Бразилецът не успя да изчисти топката, а за сметка на това я заложи на Каду, който отблизо не пропусна да вкара във вратата на Серджио Падт. Лудогорец намали своя пасив в 78-ата минута с много красив гол на Сон. Испанецът направи двойно подаване със Станислав Иванов, след което с много красив удар вкара топката в горния десен ъгъл на вратата на Денес Дибуш.

Ференцварош направи резултата 3:1 в 87-ата минута. Домакините организираха бърза контраатака, при която Лени Джоузеф надигра Оливие Вердон, след което го преодоля, остана сам срещу Падт, стреля, топката срещна десния страничен стълб и влетя във вратата на Лудогорец.

