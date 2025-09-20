К илиан Мбапе и Едер Милитао вкараха голове с удари извън наказателното поле, за да помогнат на Реал Мадрид да победи Еспаньол с 2:0 в двубой от петия кръг на Ла Лига, нанасяйки на тима от Барселона първа загуба за сезона. Еспаньол даде на Милитао малко пространство и бразилският защитник отправи силен удар с десния крак в горния ъгъл в 22-ата минута, откривайки резултата. Спускащият се Марко Дмитрович хвана топката, но не успя да спре мощния удар.

В 47-ата минута дойде ред на Мбапе, който направи 2:0. Французинът има седем гола в шест мача за Реал този сезон, включително дубъл при победата с 2:1 над Олимпик Марсилия на старта на Шампионската лига във вторник. Реал Мадрид изпревари с пет точки Еспаньол в класирането и Барселона, който приемат петия Хетафе на своя 6000-местен стадион "Йохан Кройф" в неделя.

Английският халф Джуд Белингам влезе като резерва в последните минути в първата си изява, откакто претърпя операция на лявото рамо на 16 юли. По-рано днес Леванте спечели визитата си на Жирона с 4:0.

