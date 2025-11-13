П резидентът на Барселона, Жоан Лапорта, разкри вълнуващи планове за бъдещето на клуба и неговата най-голяма легенда – Лионел Меси. По време на представянето на книгата „Аз живях в Ла Масия“ на спортния журналист Шави Торес, Лапорта отправи важно послание към всички присъстващи, съобщава sport.es.

"Сигурен съм, че Меси ще остане свързан с Барса. Когато приключи професионалната си кариера в Интер Маями, не знам какво ще прави, но той знае, че вратите на Барса са отворени за него. Изпитваме абсолютно уважение и възхищение към него и той заслужава най-красивата почит на света от страна на Барселона", заяви Лапорта.

Президентът добави, че в управителния съвет винаги са обмисляли как да направят нещо повече за Меси. "Той трябва да има статуя на "Спотифай Камп Ноу", също като Кройф и Кубала. Би било справедливо Лео също да има своя статуя. Той е от онези знакови играчи, които са оставили следа във всички нас", допълни той.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX