Н уно Ешпирито Санто напусна Нотингам Форест, обявиха от клуба. 51-годишният португалски мениджър напуска поста, след като в последните седмици има напрежение между него и ръководството на клуба. Специалистът застана начело на Нотингам в края на 2023 година. През миналия сезон той изведе отбора до участие в евротурнирите.

"Футболен клуб Нотингам Форест потвърждава, че след последните обстоятелства, Нуно Еспирито Санто днес е освободен от задълженията си като старши треньор. Клубът благодари на Нуно за приноса му по време на много успешен период на Сити Граунд, особено за ролята му през сезон 2024/25, който завинаги ще бъде запомнен с обич в историята на клуба.

Като човек, който изигра ключова роля в нашия успех през миналия сезон, той винаги ще заема специално място в нашето пътуване“, написаха от клуба. Нуно Ешпирито Санто е водил още Рио Аве, Порто, Валенсия, Уулвс, Тотнъм и Ал Итихад. Нотингам има три варианта за нов мениджър, като един от тях е Анге Постекоглу, твърди Фабрицио Романо.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX