Т реньорът на Барселона Ханзи Флик предупреди футболистите, че никой от тях не е по-важен от клуба, докато се готви да обяви промените за неделния мач от Ла Лига срещу Хетафе. Настоящите шампиони ще се завърнат към домакинските срещи след победата с 2:1 над Нюкасъл в Шампионската лига в четвъртък, по време на която играещият под наем от Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд отбеляза първите си голове за клуба.

"Току-що започнахме сезона и имаме нужда от всички. Някои може да не са доволни от настоящата си роля, но това е в името на отбора. Когато играеш, трябва да покажеш какво можеш, но това, което има значение, е успехът на тима", каза Флик на пресконференция. Барселона изостава на 5 точки зад лидера Реал Мадрид, който спечели и петте си мача от лигата до момента. Двубоят ще се състои на стадион "Йохан Кройф" с капацитет 6000 души, като обновеният "Ноу Камп" все още не е достъпен.

Флик намекна, че срещата идва твърде рано за контузените Ламин Ямал и Гави, докато завръщането на Алехандро Балде ще бъде внимателно наблюдавано. Очаква се защитникът Пау Кубарси, който накуцвайки напусна мача през седмицата поради проблем с коляното, да бъде на разположение.

Треньорът беше възхитен от представянето на каталунците срещу Нюкасъл, но знае, че не може да има отпускане, ако отборът му иска да надгради след победата с 6:0 над Валенсия миналия уикенд.

"Трябва да се концентрираме мач по мач. Нашата работа е да даваме всичко за този клуб. Ще дам всичко за отбора и очаквам същото от моите играчи", каза той, цитиран от ДПА. Хетафе, който е само с точка зад Барселона с три победи до момента, никога не е печелил мач от първенството в Каталуния и е загубил в последните си седем гостувания.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX