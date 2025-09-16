Н овакът в Първа лига Добруджа привлече португалския десен бек Томаш Силва. Той пристига в отбора като свободен агент, след като прекара един сезон в полския Ягелония и изигра 28 мача.

Силва е юноша на Спортинг Лисабон, за който е играл в един мач - шампионското 5:1 срещу Маритимо в последния кръг на сезон 2020/2021. Той се е появил в игра в 66-ата минута на мястото на Матеуш Нунеш, за когото английският Манчестър Сити плати 62 милиона евро на Уулвърхемптън през 2023.

"ПФК Добруджа привлече 25-годишния португалец Томаш Силва!", съобщават от клуба, без да обявят детайли за продължителността на договора.

"Кариерата му преминава през всички формации на Спортинг Лисабон, като става шампион на Португалия през сезон 2020/21. След това играе за Визела и Варзим, а през 2024 преминава в полския Ягелония, с който печели Суперкупата на Полша. Томаш е представляван от престижната агенция Gestifute, собственост на един от най-влиятелните мениджъри в световния футбол – Жорже Мендеш. Добре дошъл в Добруджа, Томаш!", пишат още от отбора във Фейсбук.

Добруджа се намира на 13-о място в класирането преди домакинството си на Локомотив София през уикенда.