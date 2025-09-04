Д ългогодишният изпълнителен директор на Тотнъм Даниел Леви се оттегля от поста си след близо 25 години начело на "шпорите", обявиха от клуба от Висшата английска лига в четвъртък.

"Всичко това е част от амбицията на клуба да гарантира постигане на дългосрочен спортен успех", се казва в изявление в официалния уебсайт на лондонския отбор.

Tottenham Hotspur announces departure of Executive Chairman Daniel Levy. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 4, 2025

Леви, известен със строгия си стил на преговори, често е бил източник на разочарование за феновете на столичани, които го обвиняват, че не е успял да осигури футболистите, способни да печелят трофеи редовно. Даниел Леви е в основата на трансформацията на клуба с нов стадион и модерна тренировъчна база.

"Невероятно се гордея с работата, която свърших заедно с екипа и всички наши служители. Изградихме този клуб и той може да бъде конкуренция в тежка категория на най-високо ниво", каза Даниел Леви.

Носителят на трофея в Лига Европа за миналия сезон Тотнъм няма да прави промени в собствеността или акционерната структура на клуба.