Ф ранция не допусна изненада и победи Азербайджан с 2:0 в двубой от квалификациите за Световното първенство в група D. "Петлите" са лидери в групата с девет точки, следвани от Украйна с четири. Азербайджан е последен с една. За първи път от 2019 година Дидие Дешан не разполагаше с футболист от Лига 1 в стартовите 11.

"Петлите" поведоха в резултата в добавеното време на първата част, когато голямата звезда на тима Килиан Мбапе завърши самостоятелния си рейд с красив гол в долния ляв ъгъл. Килиан Мбапе записа името си и сред асистентите в двубоя, след като в 69-ата минута Адриен Рабио засече центриране на звездата на Реал Мадрид за 2:0.

Лошата новина за Дешан дойде в 83-ата минута, когато Мбапе показа, че има нужда от смяна. Футболистът на Реал пристигна на лагера на "петлите" с болки в глезена. В 84-ата минута Тео Ернандес центрира в наказателното поле, където Флориан Тувин овладя, а след това с акробатично изпълнение прати топката във вратата за 3:0.

Другите резултати от тази вечер:

Казахстан - Лихтенщайн 4:0

Белгия - Северна Македония 0:0

Исландия - Украйна 3:5

Косово - Словения 0:0

Швеция - Швейцария 0:2

