С елекционерът на Германия Юлиан Нагелсман изрази критиките си след злополучния мач на играчите му срещу Словакия, загубен от тях с 0:2. “Нямам обяснение. Като цяло всички трябва да разберат, че отиваме на Световното първенство и искаме да се представим добре там. Днес бяхме много далеч от това във всичко. Може би не трябва да разчитаме на висококачествени играчи, а на такива, които са готови да дадат всичко от себе си. Не искам да чувам повече за ниво. Писна ми!”, каза Нагелсман.

Отборът на Словакия увеличи преднината си срещу Германия в квалификацията между двата тима от Група А. Давид Стрелец реализира много красиво попадение в 55-ата минута, за да направи 2:0. Вижте изпълнението на словака в прикаченото видео. В следващия кръг германският отбор ще играе срещу Северна Ирландия, който взе своя мач срещу Лихтенщайн с 3:1.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX