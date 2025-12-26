Р асинг Сантандер вече търси заместник на Пламен Андреев, информира AS. Бъдещето на 21-годишния вратар е неясно. Много е вероятно Фейенорд да прекрати наема на стража. Пламен Андреев премина в Сантандер през лятото под наем от нидерландския гранд. Той обаче изигра само 5 мача за кантабрийския клуб, макар във всеки един да се представи на високо ниво.

Преди няколко дни в Полша написаха, че Лех Познан е много близо до привличането на Пламен Андреев. Той може да премине в отбора под наем с опция за закупуване. Пламен Андреев има договор с Фейенорд до лятото на 2029 година.

