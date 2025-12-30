К ристиано Роналдо затвори 2025 година с гол № 957 в живота си. Той обаче дойде по доста необичаен начин, но това се случи при първата грешна стъпка за Ал Насър от началото на сезона. Португалската мегазвезда и съотборниците му завършиха наравно 2:2 с Ал Итифак като гост в мач от 12-ия кръг на Саудитската Про Лига. Жоао Феликс също се разписа, а двете попадения за домакините бяха дело на Жоржиньо Вайналдум.

Joao Felix’in şutu Cristiano Ronaldo’ya çarpıp filelerle buluştu. 🤝



Gol Ronaldo’ya yazıldı. ⚽️ pic.twitter.com/s7yasDoJJB — S Sport Plus (@ssportplustr) December 30, 2025

В 16-ата минута дойде първото попадение на бившия халф на Ливърпул. Нидерландецът получи топката отляво в наказателното поле и нанесе перфектен удар в горния ляв ъгъл за 1:0. Втората част започна по перфектен начин за Ал Насър. В 47-ата минута Анджело намери Жоао Феликс, който нанесе удар от границата на наказателното поле към долния десен ъгъл и отбеляза за 1:1.

В 67-ата минута дойде и един от най-интересните голове в кариерата на Роналдо. След сериозен карамбол Жоао Феликс нанесе удар, който се отклони в гърба на Кристиано и попадна в мрежата за 1:2. Ал Насър се отпусна и закономерно допусна изравнително попадение. Джини Вайналдум бе забравен в наказателното поле и от близка дистанция насочи топката към десния ъгъл, оформяйки крайното 2:2.

Това бе последният мач за CR7 и компания през 2025 година. Роналдо я завърши с 41 гола и 4 асистенции в 46 мача, а Ал Насър е лидер с 31 точки от 11 мача. Ал Итифак от своя страна е осми с 16 точки.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX