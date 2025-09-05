Б разилия постигна убедителна победа с 3:0 над Чили на „Маракана“ в среща от 17-ия кръг на световните квалификации в зона КОНМЕБОЛ. Двубоят в Рио де Жанейро нямаше значение за крайното класиране – „Селесао“ си осигури място на Мондиал 2026 още през юни, а чилийците са на дъното без шанс за промяна. В 39-ата минута Бразилия все пак излезе напред в резултата. При нападение по левия фланг Дългас Сантос изведе Рафиня в наказателното поле, играчът на Барселона стреля по диагонал, вратарят спаси, а от непосредствена близост Естевао обърна задна ножица и вкара за 1:0. „Селесао“ изпусна два добри шанса чрез Габриел Мартинели в края на първото и началото на второто полувреме преди да вкара втори гол в 72-рата минута. Луиз Енрике направи феноменален пробив отляво и центрира към Лукас Пакета, а той отблизо с глава се разписа. Само четири минути след това Бразилия вкара и трето попадение. Отборът на Карло Анчелоти организира атака на бързи обороти, топката стигна отдясно в наказателното поле за Енрике, който стреля в напречната греда, а Бруно Гимараеш на празна врата оформи крайното 3:0.

Уругвай, Колумбия и Парагвай се присъединиха към Аржентина, Бразилия и Еквадор, класирайки се за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина. Така КОНМЕБОЛ запълни шестте си квоти, като остава въпросителната Венецуела или Боливия ще отиде на интерконтинентален плейоф. Уругвай победи Перу с 3:0 при домакинството си в Монтевидео и събра 27 точки, отреждащи временна трета позиция и напълно достатъчни за класиране на Световното. Попаденията за урусите отбелязаха Раодриго Агире през първата част, както и Джорджан Де Араскаета и Федерико Виняс през втората. Колумбия също постигна успех с 3:0 над Боливия у дома в Баранкия. С успеха селекцията на Нелсон Лоренсо събра 25 точки и е временно на пета позиция. Лидерът на Колумбия Хамес Родригес даде тон за успеха с гол в 31-вата минута. През второто полувреме се разписаха още Йон Кордоба и Хуан Кинтеро.

Парагвай направи нулево равенство у дома срещу вече класиралия се Еквадор. Точката бе достатъчна за домакините да се класират на Мондиал 2026. Парагвай е временно шести с 25 точки, на седем пред Венецуела и осем пред Боливия. Венецуела и Боливия ще се борят за седмата позиция, носеща плейоф, като в последните кръг венецуелците приемат Колумбия, а боливийците са домакини на Бразилия.

