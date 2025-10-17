35-годишният нидерлански вратар на Лудогорец Серджио Падт е един от най-опитните и солидни играчи на тима. С Грьонинген записва рекорден брой мачове без смяна, а в Разград кара вече петия си сезон. Като бивш играч на Аякс, Гент и младежките национали на Нидерландия Пад винаги е интересен събеседник. Ето какво сподели той в интервю пред младия колега Калоян Кишин специално за „Мач Телеграф“.

- Здравейте, Серджио, чувствате ли се странно, когато видите Лудогорец да не е начело на класирането и страхувате ли се, че може да изпуснете титлата този сезон?

- На първия въпрос отговорът ми е „не“. В крайна сметка това не е първият път, в който не сме на върха на класирането, имахме доста тежка програма, заедно с това ни се натрупаха и мачове в Лига Европа. Това изисква много натоварване от футболистите, поради което такива моменти се случват. В повечето случаи се фокусираме напълно в първенството след зимната пауза и тогава възстановяваме изоставането. В този смисъл не се притеснявам, че няма да станем шампиони, но със сигурност играта ни се нуждае от подобрение и да продължим да правим стъпки в правилната посока, защото в противен случай, задачата ни доста би се усложнила.

- Кого смятате за най-голям конкурент за титлата този сезон?

- Преди началото на сезона бих казал двата софийски гранда - ЦСКА и Левски. „Армейците“ показаха с играта си по време на финала за купата на България, спечелен от нас с 1:0, че прогресират, но ето, че сега се представят под очакванията си. Левски са лидери в класирането в момента и показват добра игра, заради което трябва да внимаваме и да не допускаме грешни стъпки.

