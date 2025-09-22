Ш окираща вест от футболен Туркменистан. Отборът на диктатора за първи път не спечели откакто е създаден, което изглежда повече от изнендаващо.

Аркадаг, основан на 1 април 2023 година от президента на страна Гурбангули Бердимухамедов (2006-2022), завърши наравно 1:1 при домакинството си на Ахал от 16-ия кръг на първенството.

Това е първият случай в историята на Аркадаг, в който тимът не печели мач на местно ниво (първенство и Купа), като стана от 89-ата среща. Въпреки това, отборът води с 27 точки в класирането.

До момента Аркадаг, където играят само местни играчи, има 2 титли на Туркменистан.