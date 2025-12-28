Б ившият нападател на Ливърпул и на националния отбор на Англия Анди Керъл ще бъде изправен пред съда във вторник, като рискува да влезе в затвора за нарушение на съдебна заповед за доближаване, пише The Telegraph.

По-рано през месец април вестник The Sun съобщи за задържане на бивш футболист от Висшата лига при паспортен контрол на летище „Станстед“ в Лондон заради обвинение за изнасилване. Футболистът, чието име не се споменаваше, бе пуснат под гаранция до края на февруари 2026. След това полицията потвърди, че обвиненият е именно Анди Керъл.

„На мъжа е повдигнато обвинение за нарушение на съдебната заповед за доближаване. Той е длъжен да се яви пред съда в Челмсфорд на 30 декември“, заяви представител на полицията в Есекс. Съдебната заповед е била с ограничения за приближаване и комуникиране в потърпевшата. Нарушение на това правило се наказва от глоба до затвор по 5 години.

36-годишният Керъл играе за шесторазредния английски Дегенем. Във Висшата лига освен за Ливърпул, той е играл още за Нюкасъл и Уест Хям, като има 248 мача с 54 гола и 29 асистенции. С „червените“ той спечели Купата на лигата през 2012. За Англия той има 9 срещи, в които е вкарал две попадения.