„Ако ме питате дали Порто е един от най-големите клубове в света, ще кажа "да". Ако ме питате дали Порто е гигант, също ще кажа "да". Не дойдох в Бенфика, за да дразня Порто, а за да се насладя на възможността да работя за голям клуб с големи амбиции. Надявам се да не ме обиждат за това. Мисля ли, че отново ще бъда аплодиран на "До Драгао"? Разбира се, че не. Но Порто е много важна част от моята история и аз съм част от историята на Порто", заяви завърналият се начело на другия португалски гранд Бенфика след 25 години Жозе Мориньо.

Специалния бе подхванат с въпроси за бившия си клуб Порто след своя повторен дебют за лисабонските „орли” с 3:0 над домакина АВС в 5-ия кръг от местното първенство.

Мориньо пое Бенфика след уволнението си от Фенербахче. Турският колос го натири след поражение именно от настоящия му работодател в плейофите за влизане в Шампионската лига.