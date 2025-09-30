№ 2 в родната ранглиста Радослав Гидженов получи първо назначение в групова фаза на европейските турнири през сезон 2025/26, след като Съдийската комисия на УЕФА реши да го изпрати на срещата от 2-рия кръг в Лигата на Конференциите между Ноа Ереван (Армения) и Риека (Хърватия).

Срещата е в четвъртък (2 октомври) от 19:45 часа българско време на стадион "Вазген Саргисян" в арменската столица Ереван.

Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Георги Дойнов, а четвърти е Венцислав Митрев. Съдиите, които ще им помагат със системата за видеопроверка, обаче са от Естония. Главен ВАР-аджия ще бъде Марко Лиива, а асистент- е Йоонас Яновиц.

Марко Бордж от Малта ще бъде наблюдател, а дежурен делегат на УЕФА е бившият румънски национален вратар Флорин Пруня.

За Гидженов това ще бъде четвърти европейски мач през този сезон, като до момента има един в квалификациите за Шампионска лига, един в квалификациите на Лигата на конференциите, както и един в младежката Шампионска лига. Отделно от това, той има 8 мача в Първа лига, а само преди ден БФC го защити за решенията му на мача Левски – Лудогорец (0:0), след като от „Герена” подадоха жалба срещу работата му на терена.

Интересното е, че Ноа е бившият тим на настоящия треньор на Лудогорец Руи Мота, а в Риека се подвизава бившият национал, също минал през Разград – Доминик Янков.