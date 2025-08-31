Т ретият кръг от Ла Лига Eотново постави ВАР и съдийството в центъра на вниманието. Съмнително попадение за Атлетико, смяна на рефер на мача на Реал М, както и три отменени попадения на "кралете" разбуниха духовете.
Джулиано бе в явна засада преди да се разпише при издънката на "дюшекчииите" - 1:1 с Алавес. Пабло Гонсалес Фуертес пък излетя като асистент на ВАР минути преди началото на мача на Реал М с Майорка.
Atletico have scored an illegal offside goal in broad daylight and there is no outrage about it. This has happened in 2025 when VAR exists. La Liga refereeing is a joke.— LBW (@losblancoswrld) August 30, 2025
🗣️ @pedritonumeros: “It's a very clear offside.” pic.twitter.com/gO5MXqeHt7
Но това не помогна с нищо. Напротив, наля се допълнително масло в огъна. Хосе Мария Санчес отмени три гола на Реал Мадрид при победата им с 2:1 над Майорка. Два на Мбапе заради засади и един на Гюлер за спорна игра с ръка преди това.
VAR reviewing Arda Guler goal— Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) August 30, 2025
Wondering if he should have cut his hand before scoring 🤔 ! pic.twitter.com/vU88jLvffV
"Трябва да подобрим начина, по който използваме VAR , и как се злоупотребява с него“, ядоса се Шаби Алонсо след мача.
I don’t ever want to hear that VAR favours Real Madrid pic.twitter.com/0ANF9gmIPN— WolfRMFC (@WolfRMFC) August 30, 2025