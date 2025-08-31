Т ретият кръг от Ла Лига Eотново постави ВАР и съдийството в центъра на вниманието. Съмнително попадение за Атлетико, смяна на рефер на мача на Реал М, както и три отменени попадения на "кралете" разбуниха духовете. 

Джулиано бе в явна засада преди да се разпише при издънката на "дюшекчииите" - 1:1 с Алавес. Пабло Гонсалес Фуертес пък излетя като асистент на ВАР минути преди началото на мача на Реал М с Майорка.

Но това не помогна с нищо. Напротив, наля се допълнително масло в огъна. Хосе Мария Санчес отмени три гола на Реал Мадрид при победата им с 2:1 над Майорка. Два на Мбапе заради засади и един на Гюлер за спорна игра с ръка преди това. 

 

"Трябва да подобрим начина, по който използваме VAR , и как се злоупотребява с него“,  ядоса се Шаби Алонсо след мача.

 

 

Испания гафове съдии