Тази вечер от 22:00 часа Лудогорец излиза в последното си гостуване от кошмарната серия с пет поредни визити, но пък сякаш то е и най-тежкото възможно – на доминанта в унгарския футбол Ференцварош. В последните години двата тима играят толкова често, че сигурно вече си омръзнаха. Дори през лятото именно Фради вкара разградчани в криза, елиминирайки ги от Шампионската лига и подкопавайки доверието във вече бившия треньор Руи Мота.

Преди 6 години Лудогорец успя да си отмъсти за елиминирането от ШЛ, като размаза Ференцварош с 3:0 в Будапеща, а след 1:1 ги изхвърли от Лига Европа. Именно на това се надяват и сега в Разград – да победят на „Групама Арена“ и да отмъстят на унгарците за случилото се през лятото. Въпросът е, че „орлите“ са много ударени. Те са с временен треньор в лицето на Тодор Живондов. Контузиите пък следват една след друга, като по изключително нелеп начин основен играч като Бърнард Текпетей се контузи срещу Черно море и ще играе чак след паузата в първенството. Няма ги още Квадво Дуа, Георги Терзиев, Едвин Куртулуш, Агибу Макара. Отсъствието на Текпетей е голям проблем за Тодор Живондов, защото той има само две други крила на разположение – Кайо Видал и Станислав Иванов, защото Емерсон Родригес няма картотека за Европа. Точно заради това лекарският екип на шампионите вдигна спешно за мача Ерик Маркус, който обаче едва ли е готов за титуляр.

Още в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX