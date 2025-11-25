У нгарецът Балаж Берке ще ръководи мача на Лудогорец срещу Селта в Лига Европа.. Двубояту който е в четвъртък (27-и ноември) от 19:45 часа на стадион „Хювефарма Арена“, ще бъде и европейски дебют за новия наставник на шампионите Пер-Матиас Хьогмо. Помощници на Берке ще бъдат опитният Венцел Тот, който има над 100 европейски срещи, както Петер Кобор, а Бенце Чонка е четвърди съдия. Отговорниците за системата ВАР също са от Унгария - Тамаш Богнар и Ференц Карако. Костас Капитанис от Гърция е съдийски наблюдател, а Душан Гелич от Сърбия е делегат на УЕФА.

41-годишният Берке е съдия на ФИФА от 2109-а година, три пъти е избиран за най-добър съдия в Унгария, като едната от анкетите е на Асоциацията на треньорите. Името му нашумя тази есен, тъй като той ръководи най-резултатната Световна квалификация в зона Европа между Норвегия и Молдова, завършила 11:1 (на 9-и септември 2025-а година). Иначе извън футбола работи в общината в град Надиканиджа, където и живее.

В България е ръководил мач на 20-и юли 2022-а година - срещата Ботев Пловдив – АПОЕЛ Никозия в квалификациите за място в Лигата на конференциите, който се играе на националния стадион „Васил Левски“ в София и завърши 0:0.

