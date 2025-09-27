А тлетико Мадрид унижи Реал Мадрид, разгромявайки "лос бланкос" с 5:2 в двубой от седмия кръг на испанското първенство. Това бе едно от най-лудите издания на градското дерби. На "Метрополитано" домакините поведеоха в резултата в 14-ата минута, когато Джулиано Симеоне центрира отдясно, а Робин Льо Норман с глава не остави шанс на Тибо Куртоа.

Реал Мадрид успя да изравни десетина минути след това. Арда Гюлер изведе Килиан Мбапе зад защитата на Атлети, а французинът не сбърка, вкарвайки осмия си гол от началото на сезона в Ла Лига. Мбапе подаде на Винисиус, който се промъкна навътре към наказателното поле, за да центрира за Арда Гюлер, а той с изстрел от границата на наказателното поле направи обрата за Реал пълен.

Две минути след попадението на Гюлер, Хулиан Алварес уцели страничния стълб на вратата, пазена от Куртоа. Минута преди края на редовното време на първата част попадение за Атлетико Мадрид не бе зачетено, след като Клеман Лангле вкара топката с ръка.

"Дюшекчиите" все пак успяха да изравнят в третата минута на добавеното време. Александър Сьорлот надскочи Дийн Хаусен и с глава засече центриране на Коке за 2:2.

В началото на втората част Гюлер извърши нарушение, което доведе до дузпа. Зад топката застана Хулиан Алварес и реализира за 3:2. В 64-ата минута Алварес вкара превъзходен гол от пряк свободен удар от 25 метра - 4:2. В добавеното време на двубоя Алекс Баена изведе Антоан Гризман, който хладнокръвно по земя оформи крайното 5:2 за Атлетико.

Това бе първа загуба за лидера Реал, който все пак остава на върха преди мача на Барселона. Атлетико е на четвърто място с 12 точки.

