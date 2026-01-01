Д ан Петреску е диагностициран с тежко онкологично заболяване. Само преди три месеца 58-годишният румънец бе спряган за треньор на ЦСКА, а по-късно той самият призна, че наистина е имал оферта от българския клуб. Впоследствие „червените“ назначиха Христо Янев. За последно Петреску водеше ЧФР Клуж, но напусна преди четири месеца. В момента състоянието му е „много сериозно“ и се подлага на химиотерапия. Твърди се, че е отслабнал 24 килограма, след като досега е лекуван с китайска медицина.

Президентът на румънската футболна лига Джино Йоргулеску призна за тежкото състояние на легендата пред местни медии. „Не знам какво да кажа - това е деликатна ситуация. Дано Бог помогне на Дан да се оправи. Не знам точната диагноза, въпреки че имах и все още имам добри отношения с него. Откакто разбрах, че положението му е много сериозно, не съм говорил с Дан“, заяви Йоргулеску.

Петреску е бивш футболист на Челси, Саутхемптън, Шефилд Уензди, Брадфорд, Дженоа, Фоджа и Стяуа, а като треньор е водил ЧФР Клуж, Унирея, Динамо Москва, Кубан, Ал Насър и клубове в Китай и Южна Корея. Той има общо 208 мача за Челси и спечели две Купи на Футболната асоциация, Купата на лигата, Купата на носителите на купи на УЕФА и Суперкупата на УЕФА.

