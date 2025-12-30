В събота Астън Вила обърна Челси на „Стамфорд Бридж“ с 2:1, като на почивката губеше с 0:1. След мача влезлият като резерва герой за гостите Оли Уоткинс определи мениджъра си Унай Емери за тактически гений. Дали това е така? Фактите са категорични – 11 поредни победи за Вила във всички турнири, а самият Уоткинс вкара двата гола за фамозния обрат.

Самият Емери е треньор, който е отличен в тактическо отношение и подхожда внимателно към всеки един детайл. Но в случая става въпрос за нещо коренно различно – превъзходното представяне на Вила през вторите полувремена на мачовете си. От началото на сезона за 18 мача тимът е изоставал на почивката цели 6 пъти, като е бил във водеща позиция 4. Осем пъти резултатът е бил равен. След това нещата се променят драстично в полза на бирмингамци. В събота на „Стамфорд Бридж“ той имаше да вкара в игра 4 много опитни играчи – Уоткинс, Онана, Санчо и Дин и поредният обрат бе налице. Тук е много важно да се отбележи, че Вила е вторият най-възрастен състав във Висшата лига, докато Челси е на другия полюс и изглежда напълно логично по-опитният да победи. Има и още нещо - от старта на миналия сезон Емери използва две системи – 4-4-2 и 4-2-3-1, като в тях е много важна ролята на бековете. Единственото изключение бе мачът срещу Кристъл Палас през февруари. В него системата беше 3-4-3, а Вила падна с 1:4.

Това са важни детайли, които обясняват тенденциите в резултатите на Вила и по-специално тези в двете полувремена. Емери обича неговия тим да налага контрол от началото на мачовете, което обяснява по-бавни старт на отбора. Целта до голяма степен е да се задуши пресата на съперника, което впоследствие да доведе и до умора в редиците му. Доказателство за това е е начинът, по който Емилиано Мартинес вкарва топката в игра. През първите полувремена той залага на дълги удари, докато след почивката техният процент пада и той търси разигравания.

