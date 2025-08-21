Е два ли има по-подходящ събеседник преди двубоя Левски – АЗ Алкмаар от доскорошния защитник на Лудогорец Аслак Фон Витри.

След три много силни сезона при „орлите“ норвежецът премина в колоса в родината си Розенборг. През миналия сезон Витри игра за разградчани при равенството 2:2 срещу АЗ в същинската фаза на Лига Европа. Освен това бранителят с вкус към атаката има и два сезона с екипа на тима от Алкмаар. Пред „Мач Телеграф“ Витри говори изчерпателно по всички актуални теми.

- Здравей Аслак, подписа договор с Розенборг преди няколко седмици, как се чувстваш и мислиш ли, че периодът ти там ще е успешен предвид факта, че норвежкият гранд се представя под очакванията през последните години?

- Чувствам се доста добре, от осемте мача в които съм взел участие, сме записали 6 победи и 2 равенства. В личен план съм супер, а относно непостоянната форма на настоящия ми тим, това е нещо често срещано във футбола, но съм сигурен че тази тенденция ще се промени. Хубаво е също така участието ни в Лигата на конференциите и идващите ни мачове с Майнц.

- Какви са твоите очаквания за двубоите с Майнц?

- Ще бъде тежко, ние сме аутсайдери, но въпреки това мисля, че можем да ги затрудним и вярвам в качествата на отбора. При един добре изигран мач у дома, можем да направим живота им доста труден.

- Липсва ли ти чувството да си на върха на класирането какъвто беше случаят с Лудогорец през последните години?

- Естествено, в много аспекти Лудогорец ми липсва, чудесен клуб с впечатляващи постижения през последните 15 сезона. Липсват ми хората и града, пълен с верни запалянковци. Въпреки факта че не са толкова многобройни, Лудогорец значи много за тези хора. България също ми липсва. Жалко е, че повечето хора знаят малко за вашата страна и колко красива е тя. Може би инфраструктурата не е на ниво, но за сметка на това вие сте доста приветливи хора, които също така готвят чудесно и природата ви също е наслада за окото.

- През сезон 2023/24 беше защитникът с най-много голове и асистенции в цяла Европа. Това ли е най-запомнящият се сезон в кариерата ти?

- Не мисля така. Въпреки по-скромната ми статистика през първия ми сезон, съм на мнение, че колективно отборът игра супер под ръководството на Петев и Анте Шимунджа. Тогава се справихме над очакванията в Европа с мачовете ни срещу Бетис, домакинската ни победа над Рома, както и подвизите ни в Рим, когато бяхме възпрепятствани от съдията, но в крайна сметка и трите ми сезона бяха добри по различни причини. Мачовете с ЦСКА, в които ние успявахме да грабнем трите точки в последните минути също са незабравими.

- Ти се изправи срещу АЗ Алкмаар в последната еврокампания, което е по-специално за теб в личен план предвид минало ти като играч на този отбор. Сега те се излизат срещу още един български гранд в лицето на Левски, какви са твоите очаквания за тези мачове?

- АЗ ще имат трудности в София заради добре стуктурираната защита, многото фенове и всички обстоятелства, характерни за европейските двубои на сините. Левски имат нужда от добро представяне у дома, за да продължат към груповата фаза. В Алкмаар ще е много тежко. Победите над Тотнъм и Фенербахче са пресни примери за това, както и разгромяването на финландците от Илвес Тампере след загубата като гост в първата среща (б. р. - АЗ падна с 3:4 в първата среща от Илвес и победи 5:0 в реванша). Но въпреки всичко съм на мнение, че българският футбол се движи в правилната посока и присъствието на три тима в последната квалификационна фаза преди влизане в групите са показателни за това. Лудогорец е представителният отбор на България, който дава правилен пример на останалите да прогресират.

- Звучи като че ли все още следиш българския футбол.

- Със сигурност гледам много от мачовете и скоро споделих, че нивото се подобрява въпреки разликата между големите и по-малките клубове. Винаги се играе на истинска трева. Също така следя кариерите на моите добри приятели като Спас Делев и Георги Русев, но като цяло развитието е налице и не изключвам някога да се завърна във вашата страна.

- Нека се върнем обратно към АЗ, кои са силните и слабите страни на нидерландците?

- Те са супер колектив, но имат и ярки индивидуалности. Силни са на контраатака. Способни са да наранят съперника по всяко време,но също така са доста колебливи в защитен план, играчите са млади и донякъде неопитни, това може да бъде от полза на Левски, но като цяло нямам търпение да гледам какво ще излезе от двубоя.

Калоян КИШИН

Цялото интервю – в хартиеното издание на „Мач Телеграф”

Мач Телеграф