Ч етири дни след като загуби с 0:3 гостуването си на Португалия, младежкият ни национален отбор изигра много силен мач и прекърши с 2:1 Чехия в домакинството си от евроквалификациите в Пазарджик.

Това бе първа победа за новия селекционер Тодор Янчев във втората му официална среща начело на „лъвчетата”.

Матей Шин (30) откри за чехите, а острието на Ботев Пловдив Никола Илиев (34) изравни. Звездата на ЦСКА Петко Панайотов ознаменува имения си ден с гола за обрата в 85-ата минута. И при двете попадения за нашите асистенциите бяха дело на слависта Кристиян Балов.

България заема трето място в група В със 7 точки, с две по-малко от втория в класирането Чехия, за който това е първа загуба в кампанията. Лидер е Португалия, който има 12 точки и е фаворит за първото място, даващо право на директна квота за европейското първенство.