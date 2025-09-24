Л евски публикува финансов отчет след европейското си участие. От изнесените данни става ясно, че сините имат постъпления от над 6 милиона лева, които включват наградния фонд на УЕФА, приходите от спонсори, билети и тв права.

„Левскари,

❗️ На вашето внимание предлагаме подробен финансов отчет след края на европейското участие на „Левски“.

➕ Приходи

🔹 Награден фонд на УЕФА: 𝟐 𝟖𝟑𝟓 𝟗𝟏𝟎 лв.

Постъпления по линия на участието в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите. Очаквано постъпление по сметка до края на октомври 2025 г. (съгласно регламента на УЕФА 2024–27).

🔹 Билети (европейски домакинства): 𝟐 𝟑𝟕𝟏 𝟎𝟎𝟎 лв.

🔹 Рекламни/спонсорски приходи и телевизионни права (домакинства): 𝟔𝟑𝟑 𝟒𝟔𝟒 лв.

🔹 Продажба на фен артикули (в мачови дни): 𝟑𝟑𝟓 𝟎𝟎𝟎 лв.

➖ Разходи (Европейска кампания)

🔹 Организация и логистика (домакинства + гостувания): 𝟖𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟓 лв.

Включени са наем на стадион „Васил Левски“, охрана, чартърни полети, хотели и транспорт за мачовете срещу Апоел (Беер Шева), Спортинг Брага, Сабах и АЗ Алкмаар.

🔹 Дисциплинарни санкции на УЕФА (общо): €𝟗𝟑 𝟕𝟓𝟎 или около 𝟏𝟖𝟑 𝟑𝟓𝟔 лв.