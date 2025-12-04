Н ационалът Александър Николов вече е едноличен лидер в класацията за реализатори в Суперлигата на Италия с актив от 195 точки (24 аса, 12 блока).

Това стана след 26-те му точки, отбелязани при загубата с 1:3 (23:25, 21:25, 25:21, 14:25) на неговия Кучине Лубе (Чивитанова) срещу Веро Волей (Монца) с Мартин Атанасов и Жасмин Величков. Статистиката на 22-годишния Алекс е цели 5 аса, 3 блока, 42% ефективност в атака и 70% позитивно посрещане, с което той бе над всички в мача. При реализаторите в първенството след него е белгиецът Фере Регрес от Алианц (Милано) със 178 т. и мач по-малко.

За Веро Волей, които нанесоха четвъртото поражение на Лубе през сезона, Атанасов реализира 15 точки, сред които 14 от атака и една успешна блокада. Той направи и решителната точка за тима си при затварянето на важния първи гейм с 25:23. Величков имаше епизодични появи в първите два гейма, като направи една успешна блокада. Тимът на Монца е 10-и със 7 т., като изпревари Чистерна, а Чивитанова е пети със 17 т.

