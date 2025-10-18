С имеон Николов е само на 18, но вече ще изнася уроци.

Националът е сред лекторите в първата по рода си платформа Volleyball Masterclass. Той ще изнесе 10 онлайн лекции, а участващите ще имат и възможност да му задават въпроси. Желаещите ще си плащат за удоволствието, а наред с нашия талант, лектори ще бъдат и други звезди от света на волейбола. Николов, който стана втори в света след фурор на първенството във Филипините, е представен така: „Как на толкова млада възраст Мони успя да шокира волейболния свят? Какво прави уменията му на разпределител толкова специални? Как изненадва съперниците си? Всичко това и още ще бъде разкрито от младата изгряваща звезда Симеон Николов в първия по рода си майсторски клас по волейбол“, пишат организаторите.