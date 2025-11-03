Р азпределителят на световните вицешампиони Симеон Николов вече е научил няколко израза на руски.

В интервю за клубния канал на Локомотив (Новосибирск) волейболистът ни сподели, че умее да си поръча пица, а освен това може да каже „как си, благодаря и довиждане“.

„Арената в Новосибирск е много красива, цветовете са като българското знаме – бяло, зелено и червено. Изключително удобно е да се играе тук. Нямам търпение да изляза пред феновете за следващия мач”, увери Мони, който на 24 ноември ще навърши 19 г.

“Сега ни предстоят мачове като гости и трябва да се представим също добре", добави Николов преди двубоя с Динамо-ЛО.

Баткото на Мони – Александър Николов, бе познатият лидер на Лубе Чивитанова при 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) над Чистерна. Българският посрещач отбеляза 16 точки - 13 от атака и три успешни блокади. Със същия брой точки завърши и световният шампион с Италия Матия Ботоло - 16. Тимът на Чивитанова е на второ място в класирането с 10 точки, като изостава само с една от лидера Перуджа. На Николов му трябват само 4 точки, за да премине границата от 100, което вероятно ще направи още в следващия мач.