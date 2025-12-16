Б ългарският треньор Пламен Константинов удължи договора си с руския волейболен клуб Локомотив Новосибирск до края на сезон 2027/28.
Гибона пое отбора през май 2016-а. Под негово ръководство „железничарите“ спечелиха титлата в местното първенство за първи път в историята си през 2020 г., а през миналия сезон триумфираха и с Купата на Русия. В Локомотив Новосибирск от есента играе и българският национал Симеон Николов. Разпределителят отново попадна в Идеалния отбор на 13-и кръг в руската Суперлига. Мони се отличи при победата с 3:1 гейма над Енисей Красноярск. Николов записа 8 точки (2 аса, 3 блокади) и получи най-високата оценка в мача 7.2.