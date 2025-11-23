В Русия се скъсаха да хвалят българския национал Симеон Николов.

Световният вицешампион бе в основата на успеха на Локомотив (Новосибирск) с 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29) над шампиона Зенит (Казан) като гост в мач от 8-ия кръг на местната Суперлига. Така воденият от Пламен Константинов отбор продължава да е с пълен актив от 24 точки и е безапелационен лидер в първенството.

„Симеон Николов завърши мача с атака. Той е необикновен играч! Не е добре да се ограничава, защото постоянно държи вниманието на противника и блок закъснява. Трябва да има някакъв баланс в някои ситуации, с които той е длъжен да се съобразява. На моменти имаме завишени очаквания към Мони. Той се развива, расте!“, заяви Константинов.

Треньорът на Зенит (Казан) Алексей Вербов също трябваше да признае класата на Мони.

„Поздравявам Новосибирск! Както говорих още преди началото на сезона, те направиха супер окомплектован отбор и те са точно фаворити, даже навярно №1. Ако Новосибирск посрещат под 50%, то те имат отличен разпределител (Симеон Николов – б.а.), който много бързо разпределя всяка трудна топка“, категоричен бе Вербов.