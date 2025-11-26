19-годишният узбекски гросмайстор Джавохир Синдаров спечели Световната купа на ФИДЕ за 2025 г. и голямата награда от 120 000 долара, след като победи гросмайстор Уей И с 1,5–0,5 в тайбрека. Синдаров пропусна възможност да спечели с белите в първата тайбрек партия с един точен ход, но във втората, играейки с черните, не допусна грешка. Уей имаше обещаваща позиция към края, но направи ходове с едва секунда на часовника и в крайна сметка пропадна в загубена позиция.

Турнирната схема на Световната купа вече е завършена – Синдаров взима трофея и 120 000 долара, а Уей остава на второ място с 85 000 долара. Ден по-рано гросмайстор Андрей Есипенко спечели мача за третото място и си осигури място в Турнира на претендентите на ФИДЕ, като получи 60 000 долара, срещу 50 000 долара за гросмайстор Нодирбек Якубоев, останал четвърти.

