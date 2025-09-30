о лямата звезда на националния отбор по волейбол Александър Николов сподели от Истанбул каква е била нагласата в тима в последните двубои, както и в ключовия сблъсък срещу САЩ на световното първенство. Самият той сподели за NOVA, че няма търпение да се срещне с феновете у нас. Тимът ни се прибира в София около 10:15 часа с правителствения самолет. Националите спечелиха сребърните медали на шампионата. Тимът ни, подкрепян от генералния спонсор efbet, направи истински фурор във Филипините.

Алекс Николов и неговите съотборници пристигат от Истанбул. „Със сигурност не сме осъзнали, нямаме търпение да усетим това, за което всички медии говорят. Нямам търпение да пристигнем, много сме радостни, горди сме“, сподели Алекс Николов.

„Това, че сме по-млади означава, че сме и по-надъхани за работа, няма отбор, който да е тренирал повече от нас това лято. Горд съм, сигурен съм, че това имаше значение. След много тежкото начало срещу САЩ, успяхме да измъкнем загубен мач, това продължи и за полуфинала. Ние сме си обещали от преди първенството, че каквото и да става, няма да се откажем до последната топка, това и направихме. Ако стигне – стигне, направихме го срещу САЩ. Оказа се, че не са по-добри от нас“, каза Алекс Николов.

