Алекс Николов отново бе на висота

Н ационалът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) допуснаха изключително драматична първа загуба в италианската Суперлига. Българинът и съотборниците му отстъпиха пред Сър Суса Скай (Перуджа) с 2:3 (15:25, 25:22, 20:25, 25:23, 11:15).

Алекс Николов изигра пореден силен мач за Лубе и бе най-резултатен с 21 точки (1 блок, 2 аса, 45% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +5). За тима на Перуджа Уасим Бен Тара бе най-резултатен с 19 пункта. Отборът на Веро Волей (Монца), в който играят националът Мартин Атанасов и младежкият такъв Жасмин Величков отстъпи като гост на Валса Груп (Модена) с 0:3 (19:25, 17:25, 24:26).

Мартин Атанасов стана най-резултатен за своя тим с 11 точки (1 блок, 1 ас, 47% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - -4).

