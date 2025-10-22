Р илски спортист се наложи над полския Старт Люблин с 95:92 (25:24, 22:18, 18:19, 30:31) след продължение като домакин в „Арена СамЕлион“ в Самоков в мач от втория кръг в група „А” на баскетболния турнир ФИБА Къп при мъжете.

Победата беше първа за родния шампион в надпреварата, а полският тим допусна първа загуба, като и двата състава продължават с еднакъв актив 1:1, колкото имат и другите два отбора в групата – испанския Мурсия и босненския КК Босна.

Особено напрегнати бяха заключителните моменти, в които американецът Камау Стоукс бе точен на два пъти от наказателната линия за преднина от 92:89 за Рилецо при оставащи 6 секунди. Сънародникът му Брайън Грифин обаче отбеляза кош и фаул за гостите, за да изравни за 92:92. Победният кош за самоковската мултиселекция беше дело отново на Камау Стоукс, който реализира тройка в последната секунда за крайното 95:92.

Най-полезен за българския тим бе именно той с дабъл-дабъл от 25 точки, от които 5 тройки и 10 асистенции, а добави и 4 борби. Христо Бъчков реализира 20 точки и 6 борби, докато Алън Арнет допринесе с 14 точки, 3 борби и 5 асистенции.

В следващата си среща от турнира ФИБА Къп Рилски спортист приема КК Босна на 29 октомври. Преди това за състава от Самоков предстои гостуване на Балкан в мач от Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) на 26 октомври в Ботевград.