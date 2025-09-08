Б ългарският национален отбор по баскетбол за мъже попадна в група с Армения и Норвегия в предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Жребият бе изтеглен в латвийската столица Рига, където в следващите два дни предстоят четвъртфиналите на Еврошампионата при мъжете за настоящата 2025 година. Общо 10 национални тима ще се конкурират в този първи етап на европейските предквалификации и бяха разделени в една група от четири състава и две от по три отбора. Двубоите ще се проведат през ноември тази година, февруари 2026-а и юни-юли 2026 година.

Четири отбора - победителите в трите групи и най-добрият втори тим ще се класират за втория кръг на квалификациите, където ще се присъединят към осем състава от първия етап на същинските пресявки в зона Европа за Световното първенство през 2027 година, в които участват и предишните съперници на България - Австрия и Нидерландия в предварителните квалификации за Мондиала в Катар.

Евробаскет 2029 ще се състои в четири държави - Естония, Гърция, Словения и Испания. Финалите ще се проведат в испанската столица Мадрид.

Жребий за предварителните квалификации за Евробаскет 2029:

Група А

1. Република Северна Македония

2. Люксембург

3. Република Ирландия

4. Азербайджан

Група В

1. България

2. Армения

3. Норвегия

Група С

1. Словакия

2. Албания

3. Косово

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX