Хютер спечели във Франция, а Вон отново е на подиума

К орнелия Хютер спечели спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Вал д'Изер. Австрийката завърши за 1:41.54 минути, като изпревари с 0.26 сек. Кира Вайдле-Винкелман (Германия). Това е пета победа за Хютер в спускане и общо 10-а в Световната купа.

На трето място с изоставане от 0.35 секунди завърши Линдзи Вон. 41-годишната американка продължава страхотното си представяне от началото на сезона. За Вон това е трети подиум в Световната купа в последните 9 дни, като тя има и едно първо, и едно второ място.

След изминалите 12 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин (САЩ) с 558 точки, пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 404. На трета позиция до момента е германката Ема Айхер с 345.

В подреждането за малката Световна купа в спускането начело е Линдзи Вон с 240 точки, пред Айхер със 171, Хютер със 155 и други.