Банско е с 12 титли за най-добър зимен курорт от Академията на Световните ски награди.

Н ай-добрият български зимен курорт – Банско, традиционно първи пусна в продажба картите за лифт за предстоящия сезон (1 декември 2025 – 12 април 2026).

Както и през миналата година, цените са промоционални и важат до края ноември.

От днес, 1 октомври, картите могат да бъдат закупени от магазини MAXSPORT в София и Банско, а също така и от касите, които се намират на начална станция на кабинковия лифт, поясниха от концесионера „Юлен” АД.

Цените са, както следва:

За възрастни - 1700 лв.

За студенти, ученици и пенсионери до 75 години - 1600 лв.

За деца до 12 години - 900 лв.

За деца до 7 години и пенсионери над 75 години - 100 лв.

Картите предоставят неограничен достъп до пистите и лифтовете, което е привлекателна възможност за чести посетители и местните жители.