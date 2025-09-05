Н ационалният отбор на Испания приключи защитата на титлата си още в груповата фаза на европейското първенство по баскетбол за мъже, което се провежда в Латвия, Финландия, Кипър и Полша. В последния си мач от група "С" в Лимасол испанците отстъпиха с 86:90 пред Гърция и с актив от две победи и три загуби останаха на пето място в потока си и няма да продължат сред топ 16. Гърция, която в този мач можеше да разчита на голяма си звезда Янис Адетокунбо, взе убедителна преднина през първото полувреме и водеше с 50:35 след 20 минути игра.

Второто полувреме обаче започна с по-добра игра на европейските шампиони, които дори успяха да поведат в резултата в началото на последната четвърт. Най-голямата преднина на иберийците бе от две точки при 84:82 по-малко от три минути преди края, но четири поредни точки на Адетокунбо върнаха водачеството на гърците и те не го изпуснаха отново. Адетокунбо завърши като най-резултатен за Гърция с 25 точки, като той хвана и 14 борби. Още 22 точки прибави Тайлър Дорси. За Испания Хайме Прадия приключи с 14 точки. Победата осигури на Гърция първото място в групата с четири успеха и едно поражение.

В осминафиналите, които ще се проведат в Рига, Франция ще играе с Грузия, Полша среща Босна и Херцеговина, Словения е съперникът на Италия, а Израел ще се изправи срещу Гърция.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX