Я спер Филипсен спечели 19-ия етап от колоездачната Обиколка на Испания.

Белгиецът пресече първи финалната права след силен финален спринт заедно с основната група, а датският лидер в генералното класиране Йонас Вингегор добави още 4 секунди преднина пред преследвача Жоао Алмейда от Португалия.

Филипсен измина 161.9 километра от Руеда до Гихуело за 3:50.35 часа. Той излезе начело близо до финала и постигна третата си етапна победа в 80-ото издание на Вуелтата – третото по престиж състезание на педали след Тур дьо Франс и Джирото.

Датчанинът Мадс Педерсен завърши на второ място със същото време, а трети се нареди Орлуис Аулар от Венецуела.

Вингегор завърши в групата, след като спечели 4 бонус секунди на междинния спринт в Саламанка, на около 60 километра от финала. Основният му съперник Жоао Алмейда нямаше шансове да съкрати пасива си.

Предпоследният етап в събота е планински маршрут, разкриващ последния шанс за Алмейда да настигне Вингегор.

Датчанинът е първи в генералното класиране с общо време от 68:57.44 часа, а португалецът изостава с 44 секунди.

Финалът на Обиколката на Испания е в неделя в Мадрид.