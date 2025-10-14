Т имовете на България при мъжете и при жените завършиха с победи участието си на европейското отборно първенство по шахмат в грузинския топкурорт Батуми.

Особено впечатляващ успех постигна дамският ни, който в последния 9-и кръг се наложи с 2,5:1,5 точки над тима на Германия и с това зае четвъртото място в крайното класиране.

Ключова за победата над Бундестима се оказа партията на трета дъска, в която Надя Тончева спечели с черните фигури срещу Йозефине Хайнеман. За състезателката на столичния Левски, която е единственото ново лице в българския отбор, спрямо състава, който спечели европейската титла преди две години в Будва, това бе 6 победа в 8 мача. По този начин Тончева завършва като най-резултатна за тима на България.

Останалите три партии от мача приключиха с ремита. На първа дъска бившата ни световна шампионка Антоанета Стефанова направи такова с Динара Вагнер, на втора дъска Белослава Кръстева с белите фигури раздели точката с Хана Мари Клек, а на четвърта дъска, макар и в печеливша позиция, Виктория Радева реши да не предприема никакви излишни рискове и се съгласи на равенство с Лара Шулце.

С победата си България събра 12 мач-точки след 6 победи и 3 загуби, като остана само на една мач-точка зад състава на Германия, който завърши на третото място. Шампион с 16 мач-точки е тимът на Полша, следван от Украйна с 14 мач-точки.

При мъжете България победи с 3,5:0,5 Молдова.

Аркадий Найдич даде тон за успеха на първа дъска над Иван Считко, а на втора Мартин Петров се наложи над Владимир Хамитевич. Единственото реми дойде на трета дъска и бе направено между Момчил Петков и Юлиан Балтаг, а точка на спора сложи Кирил Георгиев, който спечели с черните срещу Дмитрий Губин.

Така българският състав събра 10 мач-точки, които му отредиха 16-о място в крайното класиране.

Шампион е отборът на Украйна с 15 мач-точки, пред Азербайджан и Сърбия с по 13 мач-точки.