Н ационалният отбор на България по волейбол за мъже ще излезе в битка за 1 милион долара в утрешния финал на Световното първенство във Филипините. Според регламента шампионът ще получи рекордните 1 000 000 долара, а неговият подгласник ще си тръгне от Манила с 500 000 долара.

Завършилият на третото място тим ще прибере 250 000 долара. Отделно ще има премии и за играчите, които попаднат в идеалния отбор, както и за най-полезния състезател на турнира. Той ще получи 100 000 долара, а най-добрите играчи на своите постове ще приберат премия от по 50 000 долара.

Съперник на „лъвовете“, който достигнаха до финала след победа с 3:1 срещу Чехия ще бъде Италия.

