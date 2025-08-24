Б ивша на Григор Димитров въведе и представи друга стара негова изгора в Международната зала на славата на тениса. Мария Шарапова избра най-голямата си съперница на корта, а и за сърцето на наш Григор - Серина Уилямс, да ръководи церемонията в нейна чест. 

"Има само няколко играчи в кариерата ми, които ме предизвикваха да бъда най-добрата всеки път, когато излизахме на корта.Мария Шарапова беше една от тях. Винаги, когато виждах името ѝ до моето в жребия, се уверявах, че тренирам по-усърдно", обяви Серина, която ще чака до 2027 година за подобна почит.

Уилямс обяви също, че в момента двете са приятелки завинаги. 

 

Шарапова серина Зала на славата