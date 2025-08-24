Б ивша на Григор Димитров въведе и представи друга стара негова изгора в Международната зала на славата на тениса. Мария Шарапова избра най-голямата си съперница на корта, а и за сърцето на наш Григор - Серина Уилямс, да ръководи церемонията в нейна чест.
"Има само няколко играчи в кариерата ми, които ме предизвикваха да бъда най-добрата всеки път, когато излизахме на корта.Мария Шарапова беше една от тях. Винаги, когато виждах името ѝ до моето в жребия, се уверявах, че тренирам по-усърдно", обяви Серина, която ще чака до 2027 година за подобна почит.
Уилямс обяви също, че в момента двете са приятелки завинаги.
Serena Williams introduces Maria Sharapova to the Tennis Hall of Fame— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 23, 2025
"I know I'm probably the last person you'd be expecting to see tonight”
"We had our differences. To the world, we looked miles apart, but the truth is we weren't”
All of this. 🥹
pic.twitter.com/FO3xF07dqm