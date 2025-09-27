С елекционерът на националния отбор Джанлоренцо Бленджини заяви, че волейболистите не са играли най-добрия си мач срещу Чехия, но са намерили начин да се класират напред.

"Да бъдем на финал за нас означава, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки един тренировъчен ден. Получавам отговора, който съм искал. За тези момчета е толкова важно да получават този отговор и този знак, че отборът се подобрява, че умеят да се справят, умеят да се задържат на полето. Днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добрия волейбол, на който сме способни, особено на сервис. Но се опитахме и намерихме различни решения. Супер щастливи сме. Сега ни остава да мислим за утре. Трябва да вложим цялата ментална енергия", коментира италианецът.

Той заяви, че за него няма почивка, защото предстои подготовката за финала: "Работата на треньора е да няма почивка, това е нормално. След края на състезанието можем да почиваме, но все още не. Както знаете, когато си в колата, не трябва да отпускаш газта."