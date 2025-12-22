Б ългария се прости с двукратния олимпийски шампион в борбата Боян Радев. Поклонението пред тленните му останки започна малко преди 11:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Легендарният спортист, колекционер и дарител си отиде от този свят на 18 декември на 83-годишна възраст. В негова чест бяха строени и войници от Българската армия.

Стотици популярни лица и обикновени любители на спорта присъстваха на поклонението. Сред известните личности, простили се с Радев, бяха третият президент на България Георги Първанов, бившият министър на вътрешните работи Румен Петков, настоящият министър на спорта Иван Пешев, президентът на Българската федерация по борба Станка Златева, легендарната лекоатлетка Стефка Костадинова и др.

"Поклон пред него. Съболезнования на семейството и всички. Такива хора са за пример. Борбата няма как да изгуби, защото той винаги ще остане жив. Тялом си е отишъл, но духом е с нас. Той беше много готин, било ми е приятно в неговата компания, да слушам и да се уча от него", заяви медалистката от олимпийски игри и настоящ председател на БФ Борба Станка Златева по време на поклонението.

"Имах честта да го познавам лично. Имам претенцията, че сме били приятели. Той е един велик спортист на световна величина. Той е един ценител на изкуството. Той е един велик българин, голям българин. Кат гледам процесите в нашия спорт не ме изпълват с оптимизъм, че може да се достигнат тези негови върхове, но дано се учат от него", сподели бившият президент на Република България Георги Първанов.

"Загубихме една от легендите на българския спорт. Не просто един велик спортист, а човекът Боян Радев. С огромна тъга ще изпратим легендата Боян Радев", заяви министърът на младежта и спорта Иван Пешев.